Gardez votre robot aspirateur en forme pour qu’il soit toujours prêt à nettoyer votre intérieur

Les robots aspirateurs sont des compagnons très utiles au quotidien. Mais il faut s'en occuper régulièrement pour qu'ils ne vous lâchent pas prématurément.

Garder sa maison propre a de nombreux avantages, ne serait-ce que pour la santé. Les robots aspirateurs sont un bon moyen d’y parvenir. S’ils vous évitent effectivement la corvée du nettoyage en elle-même, vous devrez tout de même prendre soin de l’appareil. Sans quoi, ce dernier risque de vous lâcher prématurément et souvent au pire moment. Voici ce que vous devez faire pour prendre soin de votre aspirateur robot.

Videz et nettoyez souvent la poubelle

La plupart des fabricants recommandent de vider les poubelles après chaque session de nettoyage. iRobot et Neato suggèrent de le faire pour leur modèle Roomba et Botvac. iRobot va même jusqu’à proposer de la rincer à l’eau chaude et la laisser sécher à l’heure.

Pour ce faire, détachez la poubelle du châssis du robot. Dans la plupart des cas, l’opération est facile, mais il faut retirer l’aspirateur de son dock de charge. Certains modèles récents ont une poubelle montée directement sur le dessus, il est donc possible de la retirer sans enlever l’aspirateur du dock. C’est le cas des Ecovacs Deebot 950, iRobot Roomba S9 Plus, Electrolux Pure i9 ou Neato Botvacs (D4, D6, D7). Les Roomba S9 Plus et Roomba i7 Plus, eux, ont un dock CleanBase qui vide automatiquement la poubelle. La poussière et autre se retrouve mise dans un sac pouvant contenir l’équivalent de 30 poubelles pleines.

Nettoyez le filtre

Dans la poubelle du robot se trouve un filtre à air permettant de piéger les particules fines. Avec le temps, le filtre est plein de débris divers. Pensez à l’inspecter à chaque fois que vous videz la poubelle.

Vous pouvez retirer la poussière coincée dans le filtre à la main, mais le mieux reste d’utiliser un petit aspirateur à main, pour en retirer un maximum. N’utilisez pas d’eau. Neato fournit un outil spécial avec ses aspirateurs Botvac.

Nettoyez les brosses et les roues

Sur n’importe quel robot aspirateur, les premiers éléments en contact avec le sol et donc les poussières et autre, sont les roues et les brosses. Alors que ces éléments tournent, les poussières viennent se fixer autour. À terme, les cheveux et autres fils peuvent entraver leur rotation.

Si votre aspirateur est livré avec un outil de nettoyage, utilisez-vous pour ces éléments. N’hésitez pas à y aller avec les doigts pour les retirer, c’est souvent le plus efficace.

Essuyez les capteurs

La poussière perturbe le bon fonctionnement des capteurs. Que l’aspirateur utilise un système LiDAR, optique ou des composants plus basiques, ceux-ci ne fonctionneront pas comme il faut si les capteurs sont perturbés.

Utilisez un coton, une gomme magique ou un tissu humide en microfibre pour nettoyer les capteurs. Et réservez ce même traitement à tous les capteurs de votre appareil.

Redonnez un coup de jeune aux contacts

Si votre robot a du mal à se recharger quand il est sur son dock, c’est peut-être parce que les contacts électriques sont sales. Nettoyez ces surfaces métalliques, tant sur le robot que sur la station. Un tissu microfibre humide fera parfaitement l’affaire.

Répétez ces opérations de maintenance assez régulièrement et vous aurez un aspirateur robot toujours prêt à vous servir du mieux qu’il le peut.