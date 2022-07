Gangs of Sherwood, l’univers de Robin des Bois est revisité

Le jeu d'action coopératif à la troisième personne d'Appeal Studios se déroule dans un futur dystopique au lieu de la joyeuse Angleterre.

Gangs of Sherwood va transformer le cadre médiéval en le mêlant à la technologie de l’époque de la Première Guerre mondiale grâce aux pouvoirs des pierres philosophales. Robin, Marianne, Frère Tuck et Petit Jean vont encore une fois s’attaquer aux armées du terrible Shérif de Nottingham afin de détrousser les riches pour redonner au peuple : “Combinez les styles de combats des différents héros pour déjouer les plans du tyran et affronter les soldats aux performances améliorées, les redoutables machines de guerre et les terribles boss qu’il mettra sur votre route. Gagnez en réputation en sauvant des innocents et en redistribuant votre butin au peuple afin de débloquer de nouvelles améliorations et enchainements encore plus dévastateurs. Dépensez l’or qu’il vous reste pour acheter des équipements toujours plus puissants auprès des marchands et personnaliser vos compétences.”

Un teaser pour Gangs of Sherwood

Gangs of Sherwood est prévu pour l’année prochaine sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.