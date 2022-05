GameStop se dote d’un portefeuille pour les crypto-monnaies et les NFT

Alors que la société américaine cherche à redresser son activité principale dans le domaine des jeux vidéo, GameStop met un pied dans un domaine en plein essor

Spécialisé dans la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique, GameStop permet désormais aux joueurs de stocker, d’envoyer, de recevoir et d’utiliser des crypto-monnaies et des jetons non fongibles à travers des applications décentralisées sans avoir à quitter leur navigateur web avec le GameStop Wallet. L’extension du portefeuille Ethereum auto-dépositaire, qui peut être téléchargée depuis Chrome Web Store, offrira également la possibilité d’effectuer des transactions sur la place de marché NFT de GameStop, dont le lancement est prévu au deuxième trimestre de l’exercice fiscal de la société.

En février dernier, GameStop avait annoncé la signature d’un partenariat avec Immutable, les créateurs de la solution de seconde couche Immutable X hébergée sur la blockchain ETH. Le partenariat prévoit la création d’un fonds pouvant atteindre 100 millions de dollars en jetons IMX que les parties ont l’intention d’utiliser pour accorder des subventions aux créateurs de contenu et de technologie de jetons non fongibles. Immutable X deviendra également un partenaire et une plateforme de niveau 2 pour GameStop et la future place de marché NFT de la société. En outre, les conditions prévoient qu’Immutable X fournira jusqu’à environ 150 millions de dollars en jetons IMX à GameStop à l’atteinte de certaines étapes.

Quel avenir pour GameStop ?

GameStop a fait les gros titres l’année dernière lorsque des jeunes boursiers hypercapitalistes ont commencé à jouer avec le cours de l’action, ont nommé un “héros de Reddit et ancien magnat de l’alimentation pour animaux de compagnie” président du conseil d’administration et ont essayé de transformer la société en une copie du géant de l’e-commerce Amazon. Cela a fonctionné, pendant un certain temps, mais à mesure que d’autres “actions memes” s’effondrent, GameStop – dont le cours des actions a chuté de 40% sur l’année – n’est toujours pas dans les meilleurs conditions pour satisfaire ses actionnaires. Bien que les choses se soient brièvement améliorées en avril dernier, passant de 78 dollars par action le mois dernier à plus de 185 dollars en une seule journée, cela n’a pas suffi à arrêter la lente descente de la société depuis ses sommets. Il est difficile de prédire un quelconque succès d’ici les prochains mois avec un nouveau business axé sur les NFT et les crypto-monnaies.