GameStop : Reggie Fils-Aimé va intégrer le conseil d’administration

L'ancien président de Nintendo of America annonce son arrivée chez GameStop, l’un des leaders mondiaux de la distribution de jeux vidéo.

Pour pallier les départs de Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy et Steve Koonin au sein du conseil d’administration en juin prochain, GameStop (maison-mère de Micromania-Zing) a officialisé le recrutement de William “Bill” Simon (Walmart, Cadbury Schweppes, PepsiCo), James “J.K.” Symancyk (PetSmart, Meijer, Sam’s Club) et surtout Reginald “Reggie” Fils-Aimé, l’ancien visage de filiale américaine de l’éditeur Nintendo. Ce dernier est très motivé à l’idée de se battre contre la hausse des ventes du numérique qui plombe les résultats financiers de l’enseigne (perte annuelle de 673 millions de dollars en avril dernier) : “L’industrie vidéoludique a besoin d’un GameStop sain et dynamique. Je suis impatient de faire partie du conseil d’administration de GameStop et d’aider l’entreprise à atteindre ses objectifs.”

GameStop veut reconquérir le marché du jeu vidéo

George Sherman, PDG de GameStop, est heureux d’accueillir des pointures dans sa société et compte sur le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X pour renflouer les caisses : “Le rafraîchissement du conseil d’administration et les améliorations de la gouvernance annoncés aujourd’hui représentent une étape importante dans la transformation de GameStop, alors que nous continuons à faire évoluer la stratégie commerciale de la société pour un succès à long terme. Nous sommes heureux d’accueillir Reggie, Bill et J.K. au sein du conseil d’administration. Ils sont tous trois hautement qualifiés et vont apporter une expérience significative ainsi que pertinente à notre redressement. Nous sommes impatients de bénéficier de leur expertise et de leurs visions alors que nous naviguons dans un environnement du jeu vidéo et de la vente au détail en pleine évolution, que nous mettons en œuvre nos initiatives stratégiques et que nous préparons la société à maximiser la création de valeur associée au lancement de la prochaine génération de consoles.”

La directrice de Gamestop, Kathy Vrabeck, a aussi pris la parole afin d’expliquer sa vision pour le futur de la société : “Au nom de l’ensemble du conseil d’administration et de l’équipe de direction, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Dan, Gerald, Larry et Steve pour leur importante contribution à GameStop. Au cours de leur mandat, la société a fait d’importants progrès dans la réalisation de notre objectif de devenir un détaillant omni-canal de premier plan avec une part de marché de premier plan dans la catégorie des jeux, et nous apprécions leur direction, leurs conseils et leur service attentionnés. Pour l’avenir, nous nous réjouissons des progrès réalisés à ce jour par notre nouvelle équipe de direction. Nous sommes convaincus qu’ils continueront à accélérer le redressement et la transformation de la société afin de créer de la valeur pour les actionnaires, tout en poursuivant les opportunités de créer des expériences de divertissement significatives pour nos clients et d’améliorer les partenariats avec les éditeurs de jeux et les développeurs de consoles et de PC.“