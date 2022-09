GameStop annonce un partenariat avec FTX

FTX va aider GameStop dans sa stratégie pour les NFT.

Le partenariat entre GameStop, une chaîne américaine de magasins de jeux vidéo, et FTX, une plateforme de trading de crypto-monnaies, a pour but de présenter à un plus grand nombre de clients de GameStop la communauté de FTX et ses places de marché pour les actifs numériques. En plus de collaborer avec FTX sur de nouvelles initiatives de commerce électronique et de marketing en ligne, GameStop commencera à proposer des cartes-cadeaux FTX dans certains magasins. Pendant la durée du partenariat, GameStop sera le partenaire commercial privilégié de FTX aux États-Unis.

GameStop reported mixed results in the second quarter but showed it’s leaning into a strategy shift toward NFTs by announcing a partnership with cryptocurrency exchange FTX https://t.co/yXN33LWGll — Bloomberg Crypto (@crypto) September 7, 2022

Cet accord s’appuie sur les précédentes incursions de GameStop dans le domaine des NFT, notamment le lancement en juin dernier d’un portefeuille d’actifs numériques permettant aux joueurs de stocker, d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies et des NFT. Au mois de juillet, la société a également lancé une place de marché NFT pour échanger ces actifs, malgré le fait que les ventes de ce type d’œuvres d’art numériques aient diminué dans le contexte du crash de l’industrie cryptographique.

Le passage de GameStop aux NFT n’est pas encore rentable

Le choix des NFT ne s’est pas encore concrétisé dans les résultats de GameStop. Le chiffre d’affaires net a baissé de 4% pour atteindre 1,14 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre fiscal. La perte nette de GameStop a presque doublé pour atteindre 108,7 millions de dollars. La stratégie de GameStop a d’ailleurs connu plusieurs revirements ces dernières années, les ventes de jeux vidéo ayant délaissé les disques physiques au profit des téléchargements en ligne. Une grande partie de ses activités de vente au détail ont été réduites à néant pendant les “lockdowns” liés au Covid et les résultats ont été encore plus affectés par les contraintes d’approvisionnement des nouvelles consoles. Les dépenses globales consacrées aux jeux vidéo ont diminué de 13% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, selon le cabinet d’études NPD Group.

