Gamescom 2022 : Sony Interactive Entertainment ne sera pas présent

Le plus grand salon européen du jeu vidéo va devoir faire sensation d'ici août prochain sans Nintendo, Activision-Blizzard, Take-Two Interactive, Wargaming et Sony Interactive Entertainment pour son retour avec un format hybride.

Une participation de Sony Interactive Entertainment à la Gamescom 2022 n’est pas à l’ordre du jour, tout comme de potentielles annonces et des démonstration de gameplay lors de la Gamescom : Opening Night Live. L’émission produite par Geoff Keighley exige une présence dans l’Entertainment Area du Koelnmesse par le biais d’un stand pour être mis en avant. Si Nintendo, Activision-Blizzard, Take-Two Interactive et Wargaming ont eux aussi décliné l’invitation, les éditeurs Sega, Bandai Namco, Koch Media, THQ Nordic et Level Infinite (Tencent) participeront à l’événement allemand.

Retour au format hybride pour la Gamescom 2022

Les festivités de la Gamescom 2022 débuteront avec la journée des visiteurs professionnels et des médias le 24 août prochain où le ministre de l’économie Robert Habeck ouvrira les portes du salon de Cologne. La vente des billets pour les visiteurs a commencé depuis près de deux semaines. Selon les organisateurs, 60.000 billets d’entrée ont déjà été vendus. L’ensemble du parc des expositions, y compris tous les halls, devrait être utilisé pour l’édition 2022 de la Gamescom qui proposera une expérience sur place combinée à un vaste programme numérique.