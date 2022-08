Gamescom 2022 : Microsoft sera du voyage, mais sans Bethesda

L'éditeur américain Microsoft dévoile son programme pour l'édition 2022 de la Gamescom, le salon du jeu vidéo de Cologne.

L’espace Xbox (Hall 8, entrée nord) de Microsoft au Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne, permettra aux visiteurs de la Gamescom 2022 de mettre la main sur les derniers jeux en date des Xbox Game Studios (Pentiment, Age of Empires IV, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded) et les prochaines sorties des éditeurs tiers (A Plague Tale : Requiem, Disney Dreamlight Valley, Gunfire Reborn, Inkulinati, Last Case of Benedict Fox, Lies of P, Lightyear Frontier, Planet of Lana, You Suck at Parking) du 25 août à 10h au 28 août à 20h.

We're back at @gamescom! Here's what to expect: Xbox Booth on the showfloor

Xbox FanFest in-person and digital

Developer interviews and deep dives

Ils pourront également essayer la nouvelle application Xbox sur les Smart TV Samsung de 2022 ainsi que participer à des activités comme prendre un selfie avec le compagnon robotique de Starfield, VASCO, affronter les Piglins de Minecraft Legends, marcher sur la planche de Sea of Thieves, entrer sur le champ de bataille d’Age of Empires IV ou encore se retrouver face à face avec l’araignée Broodmother de Grounded.

Le Xbox FanFest revient à la Gamescom 2022

L’événement dédié aux fans de la marque au X vert se déroulera le mercredi 24 août de 20h à 23h :

Il n’y a pas de meilleur moyen de rencontrer la communauté Xbox. Vous pourrez ensemble profiter des activités disponibles sur notre espace, dont la rencontre avec les créateurs de jeux.

Ceux qui ne peuvent pas venir en Allemagne à Cologne pour la Gamescom 2022 et le Xbox FanFest auront la chance de pouvoir discuter avec les équipes de Sea of Thieves et Park Beyond le vendredi 26 août via Microsoft Teams :

Ces expériences virtuelles vous permettront d’échanger directement avec les créateurs pour en apprendre plus sur leurs jeux et leurs expériences dans l’industrie.

Pas de conférence Microsoft pour la Gamescom 2022

Bien que présent à la Gamescom 2022, Microsoft ne tiendra pas de conférence pour annoncer de nouveaux jeux. Néanmoins, un livestream sera organisée le jeudi 25 août de 14h à 20h depuis l’espace Xbox afin de partager des interviews avec des développeurs et des extraits de gameplay pour Microsoft Flight Simulator, Gunfire Reborn, Sea of Thieves, Lies of P, High On Life, Grounded, Pentiment, A Plague Tale : Requiem, Minecraft Legends, Planet of Lana et Age of Empires IV.