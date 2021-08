Gamescom 2021 : Xbox Stream, la nouvelle conférence numérique de Microsoft

Parris Lilly, co-animateur des podcasts populaires Gamertag Radio et Kinda Funny Xcast, et Kate Yeager, animatrice de nombreux shows dédiés aux jeux vidéo, présenteront le Xbox Stream à partir du 24 août prochain à 19h, soit un jour avant le Gamescom : Opening Night Live de Geoff Keighley. Il faut principalement s’attendre à des informations inédites sur des jeux déjà annoncés, développés par les Xbox Game Studios et les partenaires tiers, ceux qui arriveront avant la fin de l’année et ceux qui seront bientôt disponibles dans le Xbox Game Pass. De potentielles surprises sont dans les plans.

Join us digitally @gamescom this year. Our @Xbox stream is focused on game updates coming this year. So to set expectations, no new reveals or major surprises, but team has a fun stream planned with our amazing hosts @vicious696 @kateyeager ! More here:https://t.co/FbkM1p7Ok3

— Aaron “Day One On Game Pass” Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) August 9, 2021