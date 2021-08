Gamescom 2021 : Konami détaille ses plans pour le salon allemand

Programme léger pour l’éditeur japonais Konami à la Gamescom 2021 alors que plusieurs projets encore inconnus sont en cours de développement. Si certains joueurs veulent en savoir plus sur le récent partenariat avec le studio Bloober Team qui pourrait permettre de faire revenir la licence Silent Hill (aux oubliettes depuis le succès récurrent de Resident Evil), ces derniers devront surtout se contenter de nouvelles informations sur eFootball (anciennement Pro Evolution Soccer/PES ou Winning Eleven), la plateforme de simulation de football free-to-play, et Yu-Gi-Oh! Master Duel, le nouveau jeu vidéo basé sur les cartes Duel Monsters de Kazuki Takahashi le plus complet à ce jour.

