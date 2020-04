Gamescom 2020 : l’événement physique est annulé, le format numérique est adopté

Pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et ne pas mettre en danger les citoyens, le gouvernement allemand a décidé d’annuler l’ensemble des événements majeurs sur son territoire jusqu’au 31 août prochain. Si la fédération allemande des logiciels de loisirs interactifs (BIU, Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) avait déjà fait savoir que la tenue de la Gamescom 2020 au Koelnmesse de Cologne était de moins en moins évidente en cette période de crise sanitaire, un format numérique avait été évoqué comme une solution afin que les joueurs du monde entier puissent quand même assister à des annonces liées au monde de l’industrie vidéoludique, notamment par le biais de l’émission Gamescom Opening Night Live de Geoff Keighley.

Etant donné que le salon allemand ne pourra physiquement pas avoir lieu, les organisateurs ont décidé de prendre une décision radicale : “Même si tous les détails ne sont pas connus à l’heure actuelle, l’interdiction nationale des événements majeurs jusqu’à la fin août affectera également la planification de la Gamescom 2020. Par conséquent, la Gamescom 2020 se déroulera assurément sous une forme numérique ! Nous vous fournirons de plus amples informations sous peu.”

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

