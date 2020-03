Gamescom 2020 : les organisateurs dévoilent les premiers participants

Nintendo et Microsoft seront à la Gamescom 2020 avec la Nintendo Switch et la Xbox Series X. Le rival Sony ne veut toujours pas retourner en Allemagne pour parler de la PS5.

Malgré la menace du nouveau coronavirus (Covid-19), la Gamescom 2020 est pour le moment maintenue du 25 au 29 août prochain. Des grands noms de l’industrie vidéoludique ont d’ailleurs déjà confirmé leur présence :

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom Entertainment

CD Projekt RED

Electronic Arts

ESL Gaming

Kalypso Media

Koch Media

MediaMarkt

Microsoft (Xbox)

My.com

NCSOFT

Nintendo

Sega

THQ Nordic

Twitch

Ubisoft

Wargaming

Alternate

Aorus (Gigabyte)

BenQ

Caseking

Corsair

Kingston Technology

Medion

Omen

Samsung

Trust

L’indie village de la Gamescom sera également l’endroit idéal pour les jeux indépendants avec le stand de l’Indie Arena où une multitude de nouveaux titres seront présentés sur pas moins de 1500 m² d’espace.

La Gamescom de Cologne s’internationalise toujours plus

La Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (fédération allemande des logiciels de loisirs interactifs) constate que le salon allemand prend encore et toujours de l’ampleur face à d’autres événements : “L’intérêt international croissant de la Gamescom s’est déjà manifesté après la première phase d’inscription. Au cours des premières semaines, des inscriptions ont été reçues de 29 pays. En outre, des pavillons de pays ont été confirmés : Belgique, Brésil, Chili, Chine, France, Grande-Bretagne, Canada, Corée, Malte, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Espagne, États-Unis et, pour la première fois, Danemark. Ces 16 pavillons internationaux témoignent de l’intérêt croissant que suscite la gamescom dans le monde et de son importance internationale croissante.”

L’année dernière, l’édition 2019 de la Gamescom a enregistré 1.153 exposants internationaux en provenance de 52 pays. Ils ont présenté leurs derniers produits à 373.000 visiteurs de plus de 100 pays sur une surface totale de 218.000 m².