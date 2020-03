Gamescom 2020 : le salon allemand est menacé par le coronavirus, les organisateurs s’expriment

La tenue de l'édition 2020 de l'E3 n'est pour l'instant pas encore annulée, mais la Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware est attentive à la situation.

Alors que l’épidémie de coronavirus a mis fin à de nombreux événements comme la Game Developers Conference 2020, l’E3 2020 ou encore le Mobile World Congress 2020, un événement comme la Gamescom n’est pas encore touché même si la menace plane fortement sur lui. Dans le but d’apporter quelques réponses aux joueurs et futurs visiteurs, la fédération allemande des logiciels de loisirs interactifs (BIU) a partagé un communiqué sur les réseaux sociaux : “Nous recevons actuellement des demandes d’information concernant la menace du coronavirus (Covid-19) vis-à-vis de la Gamescom 2020. Nous prenons ce sujet très au sérieux, la santé de tous nos visiteurs et partenaires est notre priorité. Depuis le 10 mars, la ville de Cologne a banni tous les événements majeurs de plus de 1000 participants (jusqu’au 10/04/2020 inclus), sur la base d’un décret publié par le gouvernement le même jour. Etant donné que la Gamescom 2020 prend place à la fin du mois d’août prochain, nous ne sommes actuellement pas affectés par ce décret. Cependant, nous allons évidemment suivre les recommandations des autorités responsables concernant les événements majeurs, les évaluer de manière quotidienne et prendre notre décision après une réflexion appuyée. Les préparatifs pour la Gamescom 2020 continuent comme prévu pour la date déterminée.”

A short update on the current situation:

Des remboursements en cas d’annulation de la Gamescom 2020

La Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware assure que ses clients seront remboursés si la Gamescom 2020 est annulée d’ici les prochaines semaines : “Si l’édition 2020 de la Gamescom venait à être repoussée ou annulée au Koelnmesse de Cologne, tous acheteurs de tickets passés par la boutique officielle seraient remboursés pour les tickets déjà payés. Ils perdraient leur validité et seraient rendus à nouveau utilisables pour les futurs événements.“