Gamescom 2020 : le programme du salon allemand se dévoile

L'édition 2020 de la Gamescom au format numérique aura lieu du 27 au 30 août prochain.

Plus qu’un simple événement numérique, la Gamescom 2020 s’articulera autour de plusieurs émissions et conférences via la plateforme Gamescom Now (diffusion de plusieurs contenus liés à l’eSport et les cosplayeurs ou encore présence de boutiques numériques). En effet, la Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (fédération allemande des logiciels de loisirs interactifs) et Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne, ont mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les joueurs du monde entier, mais également la presse, alors que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft sont toujours prévues pour cette année.

Are you #up4gamescom? 🔥 Get ready for numerous new shows and known formats from August 27th to August 30th such as #gamescom now and the gamescom: Opening Night Live with host @geoffkeighley! Stay tuned for #gamescom2020: https://t.co/PM2lrnVnFe pic.twitter.com/uRUkfyCPzI — gamescom (@gamescom) May 18, 2020

Un suivi numérique audacieux pour le plus gros salon européen du jeu vidéo

Si la conférence Gamescom : Opening Night Live servira encore une fois à ouvrir les portes (virtuelles) du salon allemand avec l’animateur Geoff Keighley, l’émission Gamescom : Best of Show s’occupera de conclure l’événement avec une remise de prix et un résumé des temps forts de l’édition 2020 de la Gamescom. Mais ce n’est pas tout puisque l’émission Gamescom : Awesome Indies se focaliser sur les productions vidéoludiques indépendantes, Gamescom : Daily Show sera une émission en continu quotidienne pour en apprendre toujours plus sur les jeux à venir et Gamescom Studio mettra en avant les développeurs, les studios et les éditeurs avec des interviews. En parallèle, les développeurs et les professionnels pourront assister à des panels et masterclass en ligne pour la Devcom Digital Conference 2020 (17 au 30 août).

Les organisateurs de la Gamescom 2020 sont ravis du format numérique

Felix Falk, directeur de la Fédération allemande des jeux vidéo, déclare : “Cette année, toutes nos énergies pour la Gamescom 2020 passent au numérique. En peu de temps et en travaillant en étroite collaboration avec certaines des plus grandes sociétés de l’industrie vidéoludique, nous avons pu développer un concept puissant et ciblé pour notre salon. Nous prévoyons des spectacles surprenants, de nombreuses premières mondiales, des annonces et des promotions spéciales qui feront vibrer le monde du jeu tout entier.”

Oliver Frese, directeur du Koelnmesse, ajoute : “Bien que la Gamescom 2020 n’ait malheureusement pas lieu à Cologne cette année, il sera impossible de manquer le salon sur Internet. Notre concept numérique montre la voie à suivre dans le paysage événementiel et nombre d’innovations feront partie intégrante de la Gamescom dans les années à venir.“