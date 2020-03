Games Done Quick organise un stream pour aider à faire face au Covid-19

Tous les moyens sont bons pour aider face à cette pandémie du nouveau coronavirus. Que l'on œuvre directement sur le terrain auprès des malades, que l'on travaille dans les secteurs vitaux ou que l'on reste confinés chez eux. De nombreuses initiatives sont lancées.

Si vous cherchez un moyen d’aider les gens touchés par cette pandémie de Covid-19 sans pour autant quitter le confort et la sécurité de votre logement, sachez que vous pouvez faire. Si en plus vous aimez les jeux vidéo et les regarder en streaming, voici aujourd’hui une bonne nouvelle. La grande famille de Games Done Quick (GDQ) vient d’annoncer l’organisation d’un grand live stream à la mi-Avril. Tous les dons seront reversés à celles et ceux qui œuvrent face à ce virus.

Games Done Quick organise un stream pour la lutte contre le Covid-19

Ce nouveau stream caritatif baptisé Corona Relief Done Quick (CRDQ) se tiendra du 17 au 19 Avril. L’intégralité des dons sera reversée à Direct Relief. Cette association humanitaire travaille auprès de docteurs et infirmiers aux États-Unis et dans le monde entier pour fournir matériel et équipement médical et aider ainsi à prendre soin des patients quels qu’ils soient, peu importe la maladie dont ils souffrent. Le stream sera à suivre sur la chaîne Twitch de GDQ. De quoi faire passer le temps un peu plus rapidement pendant trois jours, à regarder des passionnés tenter de terminer leurs jeux préférés le plus rapidement possible.

Rendez-vous du 17 au 19 Avril 2020 sur leur chaîne Twitch

Comme il fallait s’y attendre, cette pandémie de Covid-19 va aussi affecter directement le Summer Games Done Quick (SGDQ) 2020. L’événement est reporté. Il est actuellement prévu pour le 16 Août. Jusqu’au 23 Août 2020. Comme l’année dernière, tous les dons iront à Médecins Sans Frontières. Ce changement dans le planning a de nombreux impacts sur toute l’actualité autour de GDQ. Pour tout savoir de ces remaniements dans le calendrier, direction le site de Games Done Quick. D’ici là, restez chez vous, profitez de vos streamers préférés, jouez mais surtout, prenez soin de vous !