Game of Thrones : plusieurs projets sont en développement chez HBO

Spin-offs, série animée et adaptation d'un recueil de nouvelles, la chaine américaine HBO n'en a pas encore fini avec Game of Thrones.

En plus de House of the Dragon et pour faire oublier l’annulation de The Long Night, HBO prépare l’expansion de l’univers de Game of Thrones avec trois nouveaux projets de préquelles dans le but d’alimenter son service de streaming :

9 Voyages (titre provisoire) : Par le créateur de Rome, Bruno Heller, cette série suivra Lord Corlys Velaryon, alias le Serpent de mer, le Seigneur des marées et le chef de la Maison Velaryon. Le personnage sera également présent dans House of the Dragon, où il est incarné par l’acteur Steve Toussaint (Line of Duty, Death in Paradise, Pine Gap, It’s A Sin)

10,000 Ships (titre provisoire) : La série se focalisera sur la reine guerrière Nymeria Martell, une ancêtre vénérée de la Maison Martell qui a fondé le royaume de Dorne. Son histoire se déroule environ 1000 ans avant les événements de Game of Thrones, ce qui la rend beaucoup plus ancienne sur la ligne temporelle de Westeros que tous les autres projets en cours annoncés précédemment

Troisième projet (?) : La série se déroulera dans le célèbre bidonville de King’s Landing, Flea Bottom – le dédale de rues étroites de la capitale où sont nés des personnages comme Davos Seaworth et Gendry Baratheon

HBO : toujours plus de Game of Thrones avec le plein d’histoires

Un autre projet de HBO est basé sur les romans populaires de George R. R. Martin, Dunk and Egg, qui suivent les aventures du chevalier des haies Ser Duncan the Tall et de son écuyer Egg, qui deviendra plus tard le roi Aegon V Targaryen. En outre, un projet d’anime est à l’étude avec un scénario qui n’a pas encore été révélé.