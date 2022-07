Game of Thrones : les derniers romans vont prendre leurs distances avec la série

The Winds of Winter et A Dream of Spring ne vont pas conclure Game of Thrones comme l'adaptation en série télévisée de HBO.

Prévisible, mais désormais officiel. L’auteur américain George R.R. Martin n’a pas l’intention de suivre la trame scénariste de la série Game of Thrones créée par David Benioff et D. B. Weiss pour finaliser l’écriture de The Winds of Winter et A Dream of Spring : “J’ai travaillé pas mal de temps dans mon jardin d’hiver ces derniers temps… Comme pour un jardinier, les choses pivotent et changent. De nouvelles idées apparaissent, les anciennes se révèlent impraticables, j’écris, je réécris, je déchire tout et je réécris encore, j’enfonce des portes qui sont des culs-de-sac, et d’autres qui débouchent sur des merveilles. Cela paraît fou, je sais. Mais c’est ainsi que je travaille. Cela a toujours été le cas. Et ça le sera toujours. Pour le meilleur et pour le pire. Ce que j’ai remarqué ces derniers temps, toutefois, c’est que mon jardinage (en référence à son travail d’écriture) me porte toujours plus loin de la série télévisée. Oui, certaines choses que vous avez pu voir dans Game of Thrones sur HBO seront également dans les romans (bien que de manière différente)… mais une large partie sera totalement différente.”

I have done a lot of interviews over the years, more than even I can possibly keep track of. Inevitably, a lot of them touch on the same subjects. One of the things I have been asked about most is my writing process… https://t.co/yD9QrI6qXP — George RR Martin (@GRRMspeaking) July 9, 2022

Les fans de Game of Thrones pourraient ne pas aimer les choix de George R.R. Martin

George R.R. Martin sait d’ores et déjà que la fin de Game of Throne en roman va créer la discorde sur les réseaux sociaux comme la fin de la série télévisée, notamment parce que certaines morts ne seront pas confirmées, tandis que certaines personnages vivants seront tués : “Sans aucun doute, une fois que j’aurai terminé, il y aura un énorme débat pour savoir quelle version de l’histoire est la meilleure. Certaines personnes aimeront cette nouvelle fin, d’autres préféreront celle de HBO. Et c’est très bien, vous payez avec votre argent et vous faites votre choix. (Je crains qu’une certaine proportion de fans soit tellement en colère contre le temps que les vents m’ont pris qu’ils sont prêts à détester le livre, sans le lire. Cela m’attriste, mais je ne peux rien y faire, si ce n’est écrire le meilleur livre possible, et espérer que lorsqu’il sortira, la plupart des fans le liront les mains propres et l’esprit ouvert). C’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant. Je dois retourner au jardin. Tyrion m’attend.“