Game of Thrones : la conquête de Westeros par la famille Targaryen dans House of the Dragon

House of the Dragon met en scène les Targaryen.

Basée sur le roman Feu et Sang du romancier George R.R. Martin, le spin-off House of the Dragon, qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte l’histoire de la Maison Targaryen avec son règne pendant près de trois cent ans sur le Trône de Fer et la fameuse guerre civile “Danse des Dragons”. Le casting s’agrandit d’ailleurs avec Ryan Corr (ser Harwin Fort), Jefferson Hall (Jason Lannister/Tylan Lannister), David Horovitch (Grand Mestre Mellos), Graham McTavish (Harrold Ouestrelin), Matthew Needham (Larys Fort), Bill Paterson ( Lyman des Essaims) et Gavin Spokes (Lyonel Fort). Les acteurs précédemment annoncés sont Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, Le Serpent de Mer), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Eve Best (Rhaenys Velaryon) ou encore Fabien Frankel (Criston Cole).

Un teaser pour House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones

Composée de dix épisodes, la série télévisée House of the Dragon sera diffusée en 2022 sur la plateforme HBO Max. Miguel Sapochnik et Ryan Condal seront les co-showrunners ainsi que producteurs exécutifs aux côtés de George R.R. Martin et Vince Gerardis, les créateurs du spin-off de Game of Thrones.