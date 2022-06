Game of Thrones : Kit Harington pourrait être la star d’un spin-off dédié à Jon Snow

Un spin-off de Game of Thrones avec Jon Snow se déroulant après la huitième saison serait dans les plans de HBO.

Encore en phase exploratoire pour le moment, la nouvelle série Game of Thrones de HBO serait une suite directe et raconterait l’histoire post-Westeros de Jon Snow, alias Aegon Targayen, avec le comédien britannique Kit Harington (Eternals, Modern Love, Extrapolations). Pour mémoire, dans la huitième et dernière saison de GoT, Jon Snow a découvert son véritable nom, ce qui fait de lui l’héritier potentiel du Trône de fer. Dans le dernier épisode, il a été exilé de Westeros et s’est rendu au nord du Mur avec les sauvageons pour laisser son ancienne vie derrière lui.

‘Game of Thrones’ Jon Snow Sequel Series in Development at HBO (Exclusive) https://t.co/n38hTKV5Np — The Hollywood Reporter (@THR) June 17, 2022

Au cours des dernières années, la chaine américaine HBO s’est principalement concentrée sur les préquelles de la licence Game of Thrones. L’une d’elles, House of the Dragon, doit être diffusée cet été et plusieurs autres, dont Dunk and Egg et The Sea Snake, sont en cours de développement. Ce changement de stratégie coïncide également avec la récente fusion WarnerMedia-Discovery, qui a entraîné l’arrivée d’une nouvelle direction à la tête de HBO et des autres divisions de WarnerMedia.

