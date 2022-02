Game of Thrones : House of the Dragon ne sortira pas au printemps, mais le tournage est terminé

George R.R. Martin annonce la fin du tournage de la préquelle House of the Dragon.

L’écrivain américain George R.R. Martin salue l’excellence de l’écriture, de la mise en scène et de l’interprétation des acteurs de la série dérivée House of the Dragon de Game of Thrones : “Sur les dix épisodes produits, j’ai vu des extraits de quelques-uns d’entre eux, et je les adore. Evidemment, il reste encore du travail pour les équipes de HBO. Les effets spéciaux, la colorisation, la musique, tout le travail de post-production en somme… Mais l’écriture, la mise en scène, le casting, tout est formidable. J’espère que ça vous plaira autant qu’à moi (…) Quand pourra-t-on voir ça, me demandez-vous ? Quand les dragons danseront-ils ? J’aimerais pouvoir vous le dire… Il reste encore des choses à réaliser, et le coronavirus rend la planification difficile. Une sortie au printemps est très improbable. Cet été ? Ce serait possible. Cet automne ? Qui sait ? Nous vous tiendrons informés…”

#TargaryenThrusday BONUS Exciting news out of London — I am informed that shooting has WRAPPED for the first season of HOUSE OF THE DRAGON. https://t.co/DZ2uMICFck pic.twitter.com/05tEfHWFqj — George RR Martin (@GRRMspeaking) February 18, 2022

House of the Dragon a été co-créée par George R.R. Martin et Ryan Condal. Le scénario du pilote qui a obtenu la commande de la série a été écrit par Ryan Condal. Il est le co-directeur de la série aux côtés de Miguel Sapochnik, vétéran de GoT, qui réalisera le pilote et les épisodes supplémentaires. Martin, Condal et Sapochnik sont producteurs exécutifs aux côtés de Sara Lee Hess, Vince Gerardis et Ron Schmidt. Greg Yaitanes assure la co-production exécutive. Yaitanes, Clare Kilner et Geeta V. Patel complètent l’équipe de réalisation.

House of the Dragon, bientôt le retour de l’univers de George R.R. Martin

Basée sur le roman Fire & Blood, la préquelle House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la Maison Targaryen. Les cinq personnages principaux de la série sont le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine), Alicent Hightower (Olivia Cooke), la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), le prince Daemon Targaryen (Matt Smith) et Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), connu sous le nom de Serpent de mer, qui devient la main de la reine Rhaenyra Targaryen pendant la Danse des dragons.