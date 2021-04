Game of Thrones : House of the Dragon est officiellement en production

La chaine américaine HBO révèle que la série préquelle de Game of Thrones est en cours de production et sera lancée en 2022.

Basé sur le roman Fire & Blood de l’incontournable George R.R. Martin, ce premier spin-off, qui se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte l’histoire de la Maison Targaryen. House of the Dragon met en vedette Paddy Considine dans le rôle du Roi Viserys Targaryen, Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower, Emma D’Arcy dans le rôle de la Princesse Rhaenyra Targaryen, Matt Smith dans le rôle du Prince Daemon Targaryen, Rhys Ifans dans le rôle de la Main du roi, Otto Hightower, et Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon, connu sous le nom de Serpent de mer, qui devient la Main de la Reine Rhaenyra Targaryen pendant la Danse des Dragons. Les personnages incarnés par Fabien Frankel, Eve Best et Sonoya Mizuno ne sont pas encore connus.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Une équipe de choc derrière House of the Dragon pour HBO

La série préquelle House of the Dragon est co-créée par George R.R. Martin et Ryan Condal. Le scénario du pilote qui a obtenu la commande du spin-off par HBO a été écrit par Condal. Ce dernier est le co-directeur de la nouvelle série télévisée aux côtés de Miguel Sapochnik, vétéran de Game of Thrones, qui réalisera le pilote et plusieurs épisodes supplémentaires. Martin, Condal et Sapochnik sont producteurs exécutifs aux côtés de Sara Lee Hess, Vince Gerardis et Ron Schmidt. Greg Yaitanes est co-producteur exécutif. Enfin, Yaitanes, Clare Kilner et Geeta V. Patel complètent l’équipe de réalisation de ce show composé pour le moment de dix épisodes.