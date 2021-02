Game of Thrones : HBO concentre ses efforts sur le spin-off House of the Dragon

Le casting du spin-off House of the Dragon de la série télévisée Game of Thrones est composé de plusieurs grands noms de l'industrie cinématographique.

Basé sur Fire & Blood, le roman en deux parties de George R. R. Martin, House of the Dragon est une série en dix épisodes prévue pour 2022 sur HBO. Si les comédiens Paddy Considine (Peaky Blinders, The Death of Stalin, The World’s End), Emma D’Arcy (Hanna, Wanderlust, Truth Seekers), Matt Smith (Doctor Who, The Crown, Morbius) et Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One, Sound of Metal), qui joueront respectivement le roi Viserys Targaryen, la fille aînée Rhaenyra Targaryen, le frère Daemon Targaryen et l’épouse Alicent Hightower, sont les premiers noms connus du casting, d’autres nouvelles têtes ont été annoncées alors que le tournage du spin-off est attendu pour le printemps prochain :

Rhys Ifans (Snowden, Broadway Therapy, The Amazing Spider-Man) – Otto Hightower, chevalier et Main du Roi qui a servi le grand-père de Viserys, le Roi Jaehaerys Ier

Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians, High Strung, Beauty and the Beast) – Mysaria, ancienne danseuse et maîtresse du frère du roi, le prince Daemon Targaryen

Steve Toussaint (Prince of Persia, Mutant Chronicles, Death in Paradise) – Corlys Velaryon, surnommé le Serpent de Mer, riche et puissant seigneur de la maison Velaryon

Eve Best (Waking the Dead, The Challenger Disaster, Fate The Winx Saga) – Rhaenys Velaryon, épouse de Corlys Velaryon

Déjà à l’œuvre sur plusieurs épisodes de la série télévisée principale, Miguel Sapochnik s’est vu confier la réalisation du premier épisode de House of the Dragon bien que Ryan Condal sera le showrunner. Ce dernier sera également producteur exécutif avec Vince Gerardis, Sara Lee Hess, Ron Schmidt et Miguel Sapochnik. Pour mémoire, ce spin-off se concentra sur la conquête de la dynastie des Targaryen à Westeros, 300 ans avant Game of Thrones et les intrépides aventures de Daenerys Targaryen, Jon Snow aka Aegon Targaryen ou encore Tyrion Lannister, Jaime Lannister ou encore Bran Stark.

Une série animée pour Game of Thrones ?

Si le projet n’en est qu’à ses balbutiements, les sources de Variety et The Hollywood Reporter assurent qu’une série animée tirée de la licence Game of Thrones est en préparation chez HBO Max, le service de SVOD de Warner Bros.