Game of Thrones : George R.R. Martin voulait dix saisons pour la série télévisée

La série télévisée Game of Thrones aurait dû être développée sur dix saisons si HBO avait écouté George R.R. Martin.

La série à succès Game of Thrones s’est achevée en 2019 avec deux saisons écourtées, ce qui a porté le total à huit saisons et 73 épisodes. Mais le créateur original de l’histoire, George R.R. Martin, a poussé jusqu’au bout pour avoir plus de saisons et plus d’épisodes selon le journaliste James Andrew Miller suite à une interview avec Paul Haas, l’agent de l’écrivain américain de science-fiction et de fantasy : “Il avait décidé de prendre l’avion pour New York afin de déjeuner avec Richard Plepler (ancien patron de HBO) pour le supplier de faire dix saisons de dix épisodes parce qu’il y avait assez de matière pour cela et pour lui dire que ce serait une expérience plus satisfaisante et plus divertissante. Mais les showrunners D.B. Weiss et David Beniof étaient fatigués et à juste titre… Ils avaient terminé, et voulaient passer à autre chose, donc ils ont coupé court et les négociations sont devenues, ‘combien de saisons pouvons-nous étirer ?’ Parce que bien sûr, HBO en voulait plus. George aime Dan et Dave, mais après la saison 5, il a commencé à s’inquiéter du chemin qu’ils prenaient, car George sait où va l’histoire. Il a commencé à dire ‘vous ne suivez pas mon plan’“.

George R.R. Martin flew to New York to 'beg' an HBO executive to make 'Game of Thrones' 10 seasons long, according to his agent https://t.co/LOuN169ke8 — Entertainment Insider (@EntInsider) November 29, 2021

L’adaptation de HBO s’est écartée l’intrigue de George R.R. Martin vers la fin de la quatrième saison. Si la conclusion de la série n’a pas “gâché” celle de GRRM, les fans ont été déçu des ultimes épisodes et de la réalisation de ces derniers. Casey Bloys, directeur du contenu chez HBO, a déclaré que la chaîne estimait que la dernière saison avait tenu ses promesses, mais surtout qu’elle avait concrétisé la vision du final que Dan et Dave avaient planifiée avec tant de soin. Il cependant a ajouté qu’il comprenait les mauvais retours, notamment ceux concernant Daenerys Targaryen : “S’il y avait eu un ou deux autres épisodes, bien sûr, cela aurait été utile. J’aurais pris deux saisons de plus ! Mais je crois vraiment que si vous regardez la totalité de son arc au cours de la série, par opposition aux derniers épisodes, son virage était plus que mérité, et était prévu.”

George R.R. Martin veut en finir avec Game of Thrones

Pas vraiment rancunier, George R.R. Martin estime que Game of Thrones a changé sa vie principalement en bien, mais d’une certaine manière en mal. Il est proche de mettre fin à son oeuvre, mais l’attente sera encore longue : “J’aurais aimé que la série dure dix ans. Je pense que cela nous aurait donné un peu plus de temps dans les dernières saisons pour y mettre vraiment fin. Mais c’est peut-être juste parce que j’essaie toujours de conclure l’histoire avec les livres. Je travaille sur The Winds of Winter en ce moment même, comme je l’ai fait pendant la majeure partie de la décennie. Et j’espère que je vais bientôt arriver à cette fin et que les gens pourront discuter de la fin qu’ils préfèrent.“