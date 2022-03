Game of Thrones : dix épisodes pour House of the Dragon dès cet été

La série télévisée House of the Dragon adapte les événements de The Dance of the Dragons racontés dans le roman Fire and Blood.

La préquelle de Game of Thrones a été co-créée par George R. R. Martin et Ryan Condal, qui a écrit le scénario du pilote. Ce dernier est également showrunner aux côtés de Miguel Sapochnik, qui s’est occupé de réaliser le pilote et les épisodes principaux. L’équipe de production comprend également la productrice exécutive et scénariste Sara Hess, les producteurs exécutifs Jocelyn Diaz, Vince Gerardis et Ron Schmidt, les réalisateurs Clare Kilner et Geeta V. Patel, ainsi que le réalisateur et coproducteur exécutif Greg Yaitanes.

La première saison de House of the Dragon sera diffusée le 21 août prochain sur le service de streaming HBO Max. Composée de dix épisodes, elle reviendra sur les évènements qui ont provoqué une guerre civile entraînant la perte des dragons et le début de la chute de la maison Targaryen. Les comédiens Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best et Sonoya Mizuno seront respectivement les interprètes de Viserys Ier Targaryen, Alicent Hightower, Daemon Targaryen, Rhaenyra Targaryen, Criston Cole, Otto Hightower, Corlys Velaryon, Rhaenys Velaryon et Mysaria.

House of Dragon, une production à la Game of Thrones

Le tournage de la première saison a commencé en avril 2021. La série a principalement été tournée au Royaume-Uni. Pendant la dernière semaine d’avril 2021, le tournage a eu lieu en Cornouailles, en Angleterre. Certaines parties ont également été tournées en Espagne et en Californie. House of the Dragon a été la première production à être filmée sur le nouveau plateau de production virtuel de Warner Bros Leavesden Studio. En juillet 2021, la production a été interrompue pendant deux jours en raison d’un cas positif de COVID-19. En octobre 2021, des scènes pour House of the Dragon ont été tournées dans la province de Cáceres, dans l’ouest de l’Espagne, et au Portugal, au château de Monsanto.