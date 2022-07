Game of Thrones arrive en 4K HDR sur HBO Max le mois prochain

HBO Max va proposer Game of Thrones en 4K HDR, de quoi redécouvrir la série en très haute qualité.

Game of Thrones est une série à records. C’est un fait, les chiffres sont là pour le prouver. HBO aurait tort de ne pas en profiter pleinement tant la franchise attire aujourd’hui les fans. Alors que se profile à l’horizon la série préquelle House of the Dragon, HBO Max a décidé de faire un joli cadeau aux abonnés en leur permettant de redécouvrir leur série préférée, en streaming 4K HDR.

HBO Max va proposer Game of Thrones en 4K HDR

House of the Dragon se laissera découvrir à partir du 21 août, mais HBO Max annonce que les huit saisons de la série originale, Game of Thrones, seront avant cela disponibles en 4K. C’est la société mère de HBO, Warner Bros. Discovery, qui a annoncé la nouvelle tout récemment dans un communiqué dédié aux sorties à venir sur la plate-forme, communiqué repéré par FlatpanelsHD. L’entreprise explique que les huit saisons seront compatibles Dolby Atmos, HDR10 et Dolby Vision. Une bonne raison de vous refaire l’intégralité ? Ou simplement les épisodes les plus marquants ? Avec ou sans la dernière saison ? À vous de décider.

De quoi redécouvrir la série en très haute qualité

Jusqu’à présent, la seule possibilité de profiter de l’intégralité de Game of Thrones en 4K était de posséder les Blu-ray Ultra HD, ce qui représente un coût non négligeable. Streamer la série en 4K sera nettement plus abordable dans la mesure où il ne vous faudra qu’un abonnement à HBO Max et un appareil compatible comme un Apple TV, un Amazon Fire TV Stick 4K ou un Google Chromecast Ultra.

À noter, ces mêmes appareils vous permettront de regarder House of the Dragon en 4K HDR quand la série tant attendue arrivera le 21 août. En France, point de HBO Max, et apparemment, il ne faudrait plus compter dessus, mais la série sera à découvrir sur OCS à partir du 22 août.