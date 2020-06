Game Gear Micro : Sega va sortir une version miniature de son ancienne console portable

L'ancienne portable de Sega est de retour sous la forme d'une mini console.

Pour célébrer ses 60 ans, l’éditeur japonais Sega dévoile la Game Gear Micro, une version miniature de sa console de jeu portable sortie dans les années 1990. Elle sera commercialisée en noir, bleu, rouge et jaune dès le 6 octobre prochain au Japon pour 5.478 yens, soit environ 47 euros. La Gamer Gear Micro fait 80 millimètres de large, 43 millimètres de haut et 20 millimètres de profondeur (8 cm x 4,3 cm x 2 cm), elle est 40% plus petite que la Game Gear originale. Pour l’alimenter, il faudra utiliser deux piles AAA ou un câble micro USB Type-B. A noter qu’un pack regroupant les quatre versions à 29,980 yens (246 euros) permettra de mettre la main sur un Big Window Micro, une version miniature de l’accessoire Big Window pour la Game Gear original qui sert à agrandir l’écran. Les pré-commandes sont ouvertes chez Amazon Japan, Rakuten, Ebten et bien d’autres boutiques nippones.

Les quatre versions de la Game Gear Micro

Game Gear Micro Black

Out Run

Puyo Puyo Tsu

Royal Stone

Sonic the Hedgehog

Game Gear Micro Blue

Baku Baku Animal : Sekai Shiikugakari Senshuken

Gunstar Heroes

Sonic & Tails

Sylvan Tale

Game Gear Micro Yellow

Nazo Puyo : Arle no Roux

Shining Force

Shining Force II

Shining Force : Final Conflict

Game Gear Micro Red

Columns

The G.G. Shinobi

Megami Tensei Gaiden : Last Bible

Megami Tensei Gaiden : Last Bible Special

La Game Gear Micro en vidéo

A l’époque, la Game Gear de Sega devait concurrencer la Game Boy de Nintendo mais ses composants ou encore son prix n’ont pas aidé à en faire un succès. Celle-ci se rapprochait beaucoup trop de sa grande sœur la Master System au point que sa ludothèque est principalement composée en grande partie de conversions de jeux faits pour cette dernière avec pour seule différence notable la résolution, plus faible afin d’être adaptée à l’écran de la console portable.