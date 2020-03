Game Developers Conference : l’édition 2020 est reportée à l’été prochain

Le traditionnel événement dédié aux développeurs de l'industrie vidéoludique n'aura pas lieu du 16 au 20 mars prochain à cause du coronavirus.

Depuis l’annulation de la présence de Sony et Facebook, plusieurs entreprises comme Microsoft, Electronic Arts, Kojima Productions, Unity Technologies ou encore Epic Games ont également décidé de se retirer de la Game Developers Conference 2020 afin d’éviter une potentielle contamination avec le nouveau coronavirus (Covid-19). Face aux nombreux désistements, les organisateurs de l’événement se déroulant à San Francisco ont décidé de le repousser : “Suite à une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la Game Developers Conference qui devait avoir lieu en ce mois de mars. Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec notre comité consultatif, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires événementiels, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment. Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à la GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un évènement GDC plus tard au cours de l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos projets dans les semaines à venir.”

La GDC 2020 entre l’E3 2020 et la Gamescom 2020 ?

Si la situation ne dégénère pas d’ici là, l’édition 2020 de la Game Developers Conference devrait se trouver une place parmi de nombreux événements se focalisant sur les jeux vidéo et les technologies durant l’été. Rien que le mois de juin est archi-complet à cause de certains reports :