Game Builder Garage : un jeu pour créer et partager des jeux Nintendo Switch

Nintendo dévoile aujourd'hui le trailer d'annonce de Game Builder Garage, un jeu Nintendo Switch qui permet de créer et partager des jeux que l'on crée soi-même pour la Switch.

Le monde du jeu vidéo est extrêmement vaste. Il existe des genres aussi divers que variés. Certains, par exemple, font la part belle à la création, à l’imagination des joueurs. C’est le cas du jeu qui nous intéresse aujourd’hui, Game Builder Garage, qui permet aux joueurs de créer et partager leurs propres jeux pour Nintendo Switch.

Nintendo dévoile Game Builder Garage

Si vous avez une petite expérience ou pas d’expérience du tout dans le développement informatique, l’idée de créer votre propre jeu vidéo peut sembler impossible. Cependant, il existe aujourd’hui un certain nombre d’outils permettant justement de simplifier grandement ce processus de création. Nintendo vient en ajouter un nouveau pour sa console Switch avec un logiciel baptisé Game Builder Garage.

Un logiciel Switch pour créer et partager des jeux Nintendo Switch

Selon le communiqué de Big N, “Avec ce nouveau logiciel, enfants, parents et tous les autres peuvent passer du bon temps à apprendre à créer et partager leurs propres jeux vidéo. En connectant ensemble des créatures colorées baptisées Nodon, tout le monde peut s’amuser en apprenant à créer un jeu vidéo via des exercices drôles et guidés qui couvrent les bases de la programmation d’un jeu, et aucune expérience préalable n’est requise !”

Voilà un outil qui semble davantage tourné vers les enfants qui voudraient apprendre les bases de la programmation d’une manière sympathique et légère. Cela étant dit, si vous êtes adulte et que vous souhaitez démarrer doucement, Game Builder Garage pourrait tout à fait vous convenir aussi. Un titre qui n’est pas sans rappeler RPG Maker, par exemple, ou le Google Game Buider.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que ce Game Builder Garage devrait être disponible à compter du 11 juin prochain au tarif de 30 $.