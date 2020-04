Future Games Show : un nouvel évènement numérique dédié aux jeux vidéo

Après le Summer of Gaming d'IGN, place au Future Games Show de GamesRadar.

Avec l’annulation de l’E3 2020 et l’ampleur de la pandémie de coronavirus, les éditeurs et les studios doivent trouver des solutions pour communiquer correctement auprès des joueurs, surtout avec l’arrivée des nouvelles consoles de Sony et Microsoft d’ici la fin de l’année. Alors que le groupe multimédia américain IGN (filiale de Ziff Davis Media) a prévu de remplacer le salon américain avec le Summer of Gaming, le groupe multimédia britannique GamesRadar (filiale de Future) va également proposer une alternative avec le Future Games Show entre le 9 et 11 juin prochain.

Pendant pas moins d’une heure sur YouTube, Twitch, Twitter, Facebook et bien d’autres plateformes, dont les sites du réseau Future comme PC Gamer, TechRadar, T3 et Tom’s Guide, il sera possible d’assister à la diffusion de bandes-annonces exclusives (AAA et indépendants), d’interviews avec des personnalités de l’industrie vidéoludique ainsi que des previews totalement inédites. A noter que des nouvelles informations seront révélées dans les semaines à venir.

GamesRadar concurrence IGN et son Summer of Gaming avec le Future Games Show

Daniel Dawkins, le directeur du contenu chez Future, est heureux de créer l’événement Future Games Show qui pourrait vite devenir une référence pendant la semaine de l’Electronic Entertainment Expo si le succès est au rendez-vous : “Future est le berceau du jeu depuis 1985 avec le lancement du magazine Amstrad Action et ses cassettes bonus attachées à la couverture. Nous sommes ravis de réunir notre brillante équipe éditoriale de marques telles que GamesRadar, PC Gamer, Edge Magazine, Retro Gamer, Official PlayStation Magazine et Kotaku UK pour travailler sur le Future Games Show. En mettant l’accent sur les jeux console, mobiles et en streaming (cloud gaming), nous pensons que le Future Games Show est le complément parfait du très réussi PC Gaming Show à l’E3 et des Golden Joystick Awards, les plus grands prix de jeux votés par le public au monde, qui ont lieu en novembre.”