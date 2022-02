Futurama : une nouvelle saison de 20 épisodes en 2023

Matt Groening et David X. Cohen vont relancer la série animée Futurama avec de nouveaux épisodes.

La nouvelle saison de Futurama entrera en production dans le courant du mois et sera diffusée en 2023 sur la plateforme de streaming Hulu aux États-Unis. Pour l’international, il faudra se tourner auprès de Disney+. Les comédiens Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (M’man, Linda et des voix additionnelles), Maurice LaMarche (Kif Kroker), Lauren Tom (Amy Wong), Phil LaMarr (Hermes Conrad) et David Herman (voix additionnelles) ont d’ores et déjà accepté de reprendre leurs rôles alors que John DiMaggio (Bender) est toujours en négociations.

Futurama returns! New episodes coming to Hulu. pic.twitter.com/xQFAW79VdH — Hulu (@hulu) February 9, 2022

“Je suis ravi d’avoir une nouvelle chance de penser à l’avenir… ou vraiment à autre chose qu’au présent“, a déclaré David X. Cohen, Matt Groening complétant : “C’est un véritable honneur d’annoncer le retour triomphal de Futurama une fois de plus avant que nous soyons à nouveau annulés brutalement“. Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a ajouté : “Lorsqu’on nous a présenté l’opportunité d’offrir aux fans et aux téléspectateurs de nouveaux épisodes de Futurama, nous ne pouvions pas attendre pour nous lancer. Cette série emblématique a contribué à ouvrir la voie au succès de l’animation pour adultes depuis son lancement initial et nous sommes impatients de voir Matt et David continuer à ouvrir la voie et à établir davantage Hulu comme la première destination pour les fans du genre.”

Le générique de Futurama

Futurama, créé par Matt Groening et développé par lui-même et David X. Cohen, est produit par 20th Television Animation (une branche de Disney Television Studios), avec Rough Draft Studios pour aider dans l’animation. L’histoire est centrée sur la vie de Philip Fry, un livreur de pizza de 25 ans qui se congèle accidentellement le 31 décembre 1999 et se réveille 1000 ans plus tard avec un nouveau départ dans la vie et un nouveau groupe d’amis diversifié, dont Leela, une extraterrestre borgne coriace mais adorable, et Bender, un robot qui possède des caractéristiques et des défauts humains.