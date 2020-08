Fusionner des PDF : astuces pour mieux gérer vos documents électroniques

Lorsqu’il s’agit de documents électroniques, une des questions le plus posées à Google par les Français, c’est comment fusionner des PDF.

Que ce soit pour le partage ou pour le stockage local, fusionner des fichiers s’avère très utile.

Par exemple, lors d’une candidature pour un poste de travail, il est plus élégant (et moins agaçant pour les recruteurs) d’envoyer un seul document avec tous vos diplômes et lettres de recommandation. Vous avez certainement déjà vécu cette situation (ou alors c’est exactement pour cela que vous êtes tombé sur cet article) !

Beaucoup de services en ligne offrent la possibilité de fusionner des fichiers. Celui que nous préférons, c’est Smallpdf. Découvrez ci-dessous comment procéder.

Comment fusionner des PDF

Uploadez vos documents ou glissez-les dans l’espace indiqué à la page Fusionner PDF. Astuce : l’outil est bien plus riche qu’il n’y paraît, car le site accepte non seulement des PDFs, mais aussi des formats d’image, comme JPG ou encore PNG. Vous pouvez donc fusionner des fichiers de formats différents. En revanche, après la fusion, le document final sera en format PDF. Deux options vont apparaître. La première, « fusionner les fichiers » est disponible pour tout le monde. La deuxième, « fusionner les pages » est disponible seulement pour les utilisateurs ayant un compte Premium. Sélectionnez l’option qui vous convient le mieux. Astuce : si vous avez besoin de fusionner des pages, mais que vous n’avez pas envie d’avoir un compte Premium, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 14 jours. Vous verrez alors tous vos fichiers. S’ils ne sont pas dans l’ordre que vous voulez, vous pouvez les réorganiser en les glissant à la place souhaitée. L’icône « loupe » permet d’agrandir l’image pour une meilleure visualisation. Quant à l’icône « poubelle », elle permet de supprimer le fichier (au cas où vous l’avez ajouté par erreur). Si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, il est toujours possible d’ajouter d’autres fichiers en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Une fois que vous avez fini, il suffit d’appuyer sur le bouton « Fusionner PDF » pour télécharger votre document.

Comment diviser des PDF

Au cas où vous changez d’avis et que vous avez besoin de séparer vos fichiers, vous pouvez utiliser l’outil Diviser PDF. La procédure est tout aussi simple. Il suffit d’uploader votre fichier et de suivre les indications.

Si votre fichier est beaucoup trop grand, il peut s’avérer plus pratique de vous inscrire pour l’essai gratuit de la version Premium. Cette version permet de sélectionner les pages plus rapidement.

Conseil : compressez votre document

Après avoir fusionné vos fichiers, vous aurez probablement un document assez lourd. Nous vous conseillons fortement de le compresser. Tant pour le partage que pour le stockage local sur votre ordinateur, avoir un fichier plus léger est toujours mieux. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’outil Compresser PDF, également disponible sur la page d’accueil de Smallpdf.