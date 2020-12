Fusion nucléaire : le réacteur coréen établit un nouveau record

La production d'énergie est actuellement une grande préoccupation dans la mesure où les énergies fossiles ne sont pas viables sur le long terme. Il faut trouver des alternatives.

Les énergies fossiles représentent aujourd’hui la majorité de l’énergie produite sur la planète mais l’on sait bien que sur le long terme, cette solution n’est pas viable. Si l’on ne trouve pas d’alternatives rapidement, la situation risque de devenir problématique. Aux quatre coins du globe, des chercheurs travaillent sur de nouvelle pistes. L’une d’entre elles est la fusion nucléaire. Et la Corée vient de réaliser un joli record.

La Corée maintient son réacteur de fusion nucléaire

Le monde se repose encore beaucoup trop sur les énergies fossiles pour répondre à la demande mais ces dernières ne sont pas infinies. Il arrivera un jour où la terre n’en aura plus à offrir, sans parler des implications environnementales de leur exploitation. Pour ces deux raisons, il convient de trouver le plus rapidement possible des sources d’énergie alternatives.

La fusion nucléaire est depuis longtemps envisagée comme l’une de ces alternatives et il semblerait que nous ayons fait de gros progrès sur ce point. En effet, en Corée, le Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) est parvenu à établir un nouveau record en maintenant son réacteur de fusion à 180 millions de degrés Fahrenheit (82 millions de degrés Celsius) pendant 20 secondes.

Alors certes, 20 secondes ne semble pas être long du tout mais dans le monde des réacteurs à fusion nucléaire, ça l’est. En effet, la plupart du temps, les tests menés par le passé ne dépassaient pas les 10 secondes. La précédente tentative de KSTAR, en 2019, avait notamment duré 8 secondes.

KSTAR poursuit ses travaux pour atteindre son objectif de maintenir son réacteur en action pendant 5 minutes en 2025. Il y a encore énormément de travail pour y parvenir, c’est certain, mais ces 20 secondes représentent clairement un pas dans la bonne direction et viennent renforcer l’idée que l’énergie de fusion est la voie à suivre pour le futur.