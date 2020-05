Fusion en vue pour l’application Messages macOS et celle d’iOS ?

Si Apple permet effectivement d'accéder à ses messages sur macOS, il faut reconnaître que l'application Messages sur cet OS est bien loin de son équivalent sur iOS. Une situation frustrante pour bon nombre d'utilisateurs qui pourrait bientôt être de l'histoire ancienne.

L’application Messages sur Mac est restée derrière son équivalent iOS pendant longtemps, très longtemps. Celle-ci permet évidemment de répondre à un message sans avoir à aller chercher son iPhone mais cela s’arrête à peu près là. De nombreux fonctionnalités et effets manquent à l’appel. Et c’est bien dommage. Il se pourrait cependant que Apple travaille à faire fusionner les deux versions.

Messages pour macOS pourrait bientôt fusionner avec la version iOS

Et cette fusion pourrait survenir dans les mois à venir. En effet, les équipes de 9to5Mac ont découvert dans le code d’iOS 14 qui a fuité récemment plusieurs indices suggérant l’existence d’une application Messages revue et corrigée pour macOS. Cette nouvelle application serait basée sur Catalyst, et permettrait donc de reproduire la version iOS et iPadOS sur macOS. Vous pourriez donc discuter avec vos contacts sur leur iPhone comme si vous aviez sous la main votre iPhone.

Ceci grâce au framework Catalyst

Impossible cependant de savoir quand cette nouvelle version de Messages arrivera précisément mais à en juger par les habitudes de la marque à la pomme, il y a fort à parier que la prochaine version majeure de macOS soit dévoilée officiellement durant la WWDC en Juin prochain. Avec une disponibilité au grand public dans le courant de l’Automne. Cela pourrait aussi permettre d’imaginer une version repensée de certains applications de macOS. À ce jour, les applications Catalyst de macOS sont des applications non essentielles comme Podcasts, Stocks et Dictaphone. Messages est bien plus importante. Le fait que Apple décide de se lancer avec Catalyst pour proposer l’uniformisation de certaines de ses applications pourrait être une très bonne chose. À suivre !