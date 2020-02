Fuser : le nouveau jeu musical de Harmonix dédié au DJing

Les créateurs de Frequency, Amplitude, Rock Band ou encore Dance Central vont encore allier musique et jeu vidéo avec Fuser.

Tomorrowland, Coachella, UMF ou encore Creamfields sont des événements qui rassemblent chaque année les plus grands artistes de la scène électronique, mais également des passionnés de musique venant du monde entier. Avec Fuser, Harmonix va retranscrire cette ambiance. Les joueurs vont ainsi se mettre dans la peau d’un DJ qui doit satisfaire la foule d’un festival. Pour ce faire, il faudra combiner les paroles, les lignes de basse et les arrangements d’un vaste éventail de genres musicaux et d’artistes grâce à une technologie propriétaire.

Fuser disposera d’un mode solo et multijoueur. Dans le premier, il faudra choisir entre Campagne ou Freestyle, tandis que le deuxième permettra d’affronter ou collaborer avec d’autres joueurs, sans doute à la manière de Twitch Sings. A noter que les joueurs pourront également partager leurs créations sur les réseaux sociaux et leurs performances en jeu pourront être visionnées en ligne.

Les premiers sons présents dans Fuser

Le nouveau jeu de Harmonix proposera plus de 100 titres différents (pop, rap/hip-hop, R&B, dance, rock, country, musique latine et caribéenne) dont :

50 Cent – In Da Club

Billie Eilish – Bad Guy

Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper

The Chainsmokers ft. Daya – Don’t Let Me Down

The Clash – Rock the Casba

Fatboy Slim – The Rockafeller Skank

Imagine Dragons – Thunder

Balvin & Willy William – Mi Gente

Lady Gaga – Born This Way

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus –Old Town Road (Remix)

Lizzo – Good As Hell

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem

Migos – Stir Fry

Post Malone – Better Now

Smash Mouth – All Star

Warren G & Nate Dogg – Regulate

Fuser de Harmonix se dévoile en vidéo

Développé par Harmonix et édité par NCSoft, Fuser sortira dans le courant de l’année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

“Fuser donne vie à vos idées musicales les plus folles sous la forme d’un jeu“, explique Steve Janiak, PDG d’Harmonix. “La musique d’aujourd’hui est une expérience. Les gens ne se contentent plus d’écouter des albums ; on s’enregistre en train de chanter sa chanson préférée, on va voir ses groupes favoris dans les festivals et on partage les meilleurs hits avec ses amis. Fuser vous plonge au cœur de cette expérience en vous invitant à mixer et à partager vos meilleurs morceaux pour devenir la tête d’affiche des festivals.“