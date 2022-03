Furiosa, le nouveau film Mad Max centré sur Imperator Furiosa

L'acteur australien Chris Hemsworth sera l'antagoniste principal de la préquelle de Mad Max : Fury Road.

Dans le livre Blood, Sweat & Chrome : The Wild and True Story of Mad Max : Fury Road, l’auteur Kyle Buchanan s’est plongé dans la création non seulement de Mad Max : Fury Road, mais également de son futur préquel, Furiosa. Bien qu’il soit encore loin d’arrivée au cinéma, avec une sortie prévue en 2024, il est indiqué que Chris Hemsworth, sera le principal méchant face à la Furiosa d’Anya Taylor-Joy. Mad Max étant une franchise australienne, l’arrivée de la star du Marvel Cinematic Universe au casting est un indicateur élevé concernant le niveau d’authenticité de l’adaptation.

It looks like Chris Hemsworth is going to ride, shiny and chrome, into Big Bad territory in #Furiosa. https://t.co/YA40V6BieP — /Film (@slashfilm) February 28, 2022

“George Miller a rencontré Chris Hemsworth d’abord par simple courtoisie, et puis a été séduit par l’idée. Il va jouer complètement à l’inverse de son style, il sera le principal méchant. Malheureusement, il faut qu’on retrouve d’autres acteurs pour les autres personnages, puisque certains sont aujourd’hui disparus, à savoir un nouvel Immortan Joe, un nouveau Bullet Farmer, et quelques autres“, a déclaré P. J. Voeten, un des producteurs de Mad Max : Fury Road, dans Blood, Sweat & Chrome : The Wild and True Story of Mad Max : Fury Road.

Un début de casting pour la préquelle de Mad Max : Fury Road

En plus de Chris Hemsworth dans le nouveau film Mad Max, certains des personnages de Fury Road seront de retour, mais sous une nouvelle forme. Même si les créateurs ont décidé de vieillir numériquement les interprètes, Richard Carter (le Bullet Farmer) et Hugh Keays-Byrne (Immortan Joe) ne sont malheureusement plus parmi nous. Il sera intéressant de voir qui reprendra ces rôles au fur et à mesure de la production, car ils sont devenus des pierres angulaires de la franchise.