Funko se lance dans le jeu vidéo avec d’anciens développeurs de Traveller’s Tales

Funko va se lancer sur le marché du jeu vidéo. Avec 10:10 Games, l'entreprise prépare un jeu de plate-forme.

Les mondes du jeu vidéo et de la pop culture sont très liés. S’il est très fréquent de voir une licence de jeu vidéo à succès s’imposer sur le marché de la pop culture, avec moult produits dérivés, l’inverse est plus rare. Dans cette industrie, Funko, qui s’est fait un nom pour ses très nombreuses et tout aussi diverses figurines, est très connu. Et le géant a décidé aujourd’hui de se lancer dans le jeu vidéo.

Funko va se lancer sur le marché du jeu vidéo

Funko se prépare donc à s’aventurer sur un tout nouveau territoire. L’entreprise a décidé de concevoir des jeux vidéo avec l’aide du développeur 10:10 Games. Le studio est dirigé par Jon Burton, le fondateur de Traveller’s Tales et TT Games. “En nous associant avec 10:10 Games et en utilisant les meilleurs créateurs de l’industrie, nous aurons le talent nécessaire pour proposer des jeux qui reflètent le look and feel unique de Funko à travers ses nombreux et très variés produits “, déclarait dans un communiqué le PDG de Funko Andrew Perlmutter.

Avec 10:10 Games, l’entreprise prépare un jeu de plate-forme

Le premier jeu issu de ce partenariat devrait être un jeu de plate-forme. Celui-ci devrait arriver sur PC et consoles en 2023. Funko explique que ce jeu qui n’a pas encore de titre aura “une intégration majeure avec les studios tiers”, ce qui n’est pas vraiment surprenant dans la mesure où Funko propose dans son catalogue de figurines de très nombreuses figurines de licences à succès et que Jon Burton a une grande expérience avec plusieurs jeux Lego. Il semblerait aussi que Funko prépare un jeu estampillé “T”, autrement dit accessible aux adolescents (13 ans et plus). Le premier teaser montre un personnage façon Pop baptisé Funko, mais c’est tout ce que nous avons aujourd’hui à nous mettre sous la dent.