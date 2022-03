Funimation, VRV et Wakanim fusionnent avec Crunchyroll

Crunchyroll devient une marque unifiée au service des fans d'anime du monde entier.

En plus de la consolidation de ses services SVOD (les prix restent inchangés), la filiale Funimation Global Group de Sony Pictures Entertainment opérera désormais sous le nom de Crunchyroll et a initié un changement de marque à travers sa présence mondiale afin de consolider Crunchyroll comme la marque unique et globale pour les anime.

“Lorsque nous avons fait collaborer Funimation et Crunchyroll l’année dernière, notre priorité absolue était de donner la priorité aux fans“, a déclaré Colin Decker, PDG de Crunchyroll. “L’unification de toutes nos marques et de tous nos services sous la marque Crunchyroll nous permet d’offrir plus de valeur que jamais en combinant les abonnements, les doublages, les simulcasts, la bibliothèque, la musique, les films, les mangas, le tout en un seul abonnement. Le nouveau Crunchyroll est la réalisation d’un rêve, et nous sommes reconnaissants envers les créateurs d’anime et les millions de fans qui nous ont rejoints pour faire de cette communauté ce qu’elle est aujourd’hui.”

