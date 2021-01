Full Circle : le nouveau studio d’Electronic Arts dédié à la licence Skate

Le prochain jeu de la franchise Skate sera développé par Full Circle.

Après avoir confirmé le retour de Skate avec un quatrième opus (un reboot aux dernières nouvelles) durant le dernier EA Play, l’éditeur américain Electronic Arts introduit désormais Full Circle, une structure basée à Vancouver au Canada et dirigée par Daniel McCulloch, qui n’est autre que l’ancien responsable de la division Xbox Live chez Microsoft. Ce dernier s’est entouré de Deran Chung et Cuz Parry, deux piliers de la trilogie originale qui seront en charge de la direction artistique et créative du nouveau jeu, en plus d’être les principaux concepteurs du nouveau jeu : “Nous sommes heureux de nous remettre au travail sur Skate. C’est une belle manière de boucler la boucle pour aller de l’avant.”

Hi! Yes, we’re still working on the next Skate and we officially formed a studio to prove it! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb — Skate (@SkateEA) January 27, 2021

“Les fans ont souhaité que Skate revienne à l’existence, et nous voulons qu’ils se sentent impliqués dans le processus de développement de notre prochain jeu, jusqu’à son lancement et même au-delà. Nous voulons qu’ils aient le sentiment de faire partie de Full Circle“, déclare Daniel McCulloch, directeur général de Full Circle. “Notre but est de nous amuser et de créer des jeux géniaux auxquels les gens ont envie de jouer avec leurs amis. Et nous cherchons d’autres développeurs pour nous aider à construire des mondes fascinants que les joueurs pourront explorer.”

Full Circle se prépare à étoffer ses effectifs

Déjà composé d’une équipe avec une culture géo-diversifiées, le studio Full Circle recrute actuellement des développeurs, infographistes et ingénieurs pour donner un nouvel élan à la licence Skate : “Nous travaillons sur la prochaine évolution du jeu, et nous sommes prêts à offrir une expérience qui englobera et s’appuiera sur tout ce que notre communauté a trouvé de spécial dans les jeux précédents.“