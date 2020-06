Fujifilm : pour transformer votre appareil en webcam sur macOS, il faudra attendre juillet

Depuis quelque temps, les fabricants d'appareils photo numériques proposent des logiciels pour transformer son appareil en webcam. Pratique, surtout en cette période de crise sanitaire où le télétravail est très sollicité.

Le mois dernier, Fujifilm annonçait la disponibilité prochaine d’un petit logiciel baptisé Fujifilm X Webcam pour les ordinateurs. Au cas où vous auriez raté l’annonce, le principe est simple. Il s’agit de transformer un appareil photo numérique en webcam. Aussi facilement qu’un plug-and-play. Et la bonne nouvelle, c’est que ce logiciel sera disponible pour macOS le mois prochain.

Le logiciel pour transformer son appareil photo numérique Fujifilm

Lorsque Fujifilm avait annoncé la disponibilité de ce logiciel, celui-ci n’était disponible que pour les PC. Mais le fabricant précisait bien que la version macOS était en cours de développement. Aujourd’hui, nouvs apprenons qu’elle sera très certainement disponible aux alentours de la mi-juillet – sans donner de date précise, il faudra patienter, nous vous tiendrons bien évidemment informés -.

sera disponible pour macOS durant le mois de juillet

Voici en tous les cas une très bonne nouvelle pour les utilisateurs sous Mac et les possesseurs d’un appareil Fujifilm qui apprennent l’existence de cet utilitaire pour la première fois. Avant cela, la manipulation était possible mais pour transformer son appareil photo numérique en webcam, il fallait réaliser un certain nombre d’opérations assez complexes, utiliser des accessoires supplémentaires et un logiciel tiers. Avec ce logiciel officiel, il suffit désormais de brancher l’appareil, de démarrer le logiciel et le tour est joué. Fujifilm n’est pas le seul à procéder ainsi, Canon, par exemple, a déjà lancé un utilitaire similaire. Une fonctionnalité qui gagnerait à se développer encore davantage. Nombreux sont les utilisateurs à avoir un appareil photo numérique chez eux, ils pourraient alors se passer d’investir dans une webcam pour télétravailler dans de bonnes conditions.