FTX offre 150 000 € à se partager pour l’arrivée du stablecoin EUROC

FTX offre 150 000 € à se partager pour fêter l'arrivée du stablecoin EUROC sur l'exchange.

L’un des aspects importants d’un exchange à prendre en considération avant de s’inscrire, ce sont les crypto-monnaies prises en charge par la plate-forme. Certaines en supportent des dizaines, d’autres seulement quelques-unes. FTX prend désormais en charge le stablecoin EUROC de Circle. Et pour marquer l’événement, elle offre 150 000 € à partager entre les utilisateurs.

Une précision cependant, l’EUROC n’est pas encore échangeable sur FTX, il peut simplement, pour l’heure, être déposé ou retiré. Toujours est-il que la plate-forme entend bien promouvoir le stablecoin comme il se doit. Ainsi, jusqu’au 12 août prochain, 16 h, heure française, vous pouvez participer en déposant 100 € en fiat ou en EUROC sur votre compte FTX. Vous devrez pour ce faire passer par la version web du site, les apps mobiles FTX.App et FTX.US ne participant pas à l’événement. Les 150 000 € seront partagés équitablement entre l’ensemble des participants 14 jours après la date de fin de l’opération.

Le stablecoin de Circle avait été dévoilé en juin dernier et si l’on regarde son smart contract sur la blockchain Ethereum, on peut découvrir que sa capitalisation s’élève à un peu plus d’un million d’euros. Une capitalisation qui a majoritairement été constituée en juillet. En effet, selon le site web de Circle, à la fin du mois de juin, elle n’était que de 2 186 €.

Une fois cette opération achevée, il y a fort à parier que l’EUROC sera rapidement listé sur FTX. À l’heure actuelle, il est disponible sur des exchanges comme Bitstamp, Binance.US, Bitpanda ou Uniswap. Quel avenir pour l’EUROC ? Patience, patience !

FTX now supports EUR stablecoin basket! To celebrate, we are giving away 150,000 $EUROC!

To enter:

– Net deposit 100 EUR fiat or $EUROC between promotion period

– July 29, 2022 2PM (UTC) – August 12, 2022 2PM (UTC)@circlepay

Win now: https://t.co/DRQxiiXtTl pic.twitter.com/EtyGteWqmf

— FTX (@FTX_Official) July 29, 2022