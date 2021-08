Frostpunk 2 est officiellement annoncé par 11 bit studios

Une trentaine d’années après le blizzard si cher à la licence, la Terre est toujours accablée par un gel permanent provoqué par le climat rude et glacial de son univers. Encore à la tête d’une métropole gourmande en ressources, où l’expansion et la recherche de nouvelles sources d’énergie sont une nécessité absolue, les joueurs de Frostpunk 2 seront amenés a évoluer vite et bien dans un monde apocalyptique : “Après l’ère du charbon, la conquête de Frostland pour l’industrie pétrolière est censée être le nouveau salut de ce qui reste de l’humanité. Cependant, personne n’aime le changement, et cette nouvelle direction ne sera pas du goût de tous dans cette nouvelle société stratifiée.”

August 12, 2021