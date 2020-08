Frontier Developments annonce la création du label Frontier Foundry

Frontier Foundry est considéré comme le symbole de la croissance et de l'évolution en continu de l'éditeur et studio britannique Frontier Developments.

Principalement spécialisé dans les simulations et les jeux de gestion (Elite Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World Evolution, Planet Zoo), Frontier Developments souhaite désormais élargir son catalogue avec le label Frontier Foundry qui a pour but d’aider les développeurs indépendants en apportant une expertise et des conseils tout au long du cycle de développement ainsi qu’en s’occupant de l’édition des projets.

“Notre parcours dans le monde de l’autoédition a toujours été guidé par notre passion pour la création de jeux mémorables qui laissent un héritage et font tomber les barrières“, déclare David Braben, fondateur et PDG de Frontier Developments. “Nous sommes l’un des seuls éditeurs dirigés par des développeurs, ce qui signifie que nous sommes bien placés pour travailler avec d’excellents partenaires externes pour les aider à créer de grands jeux. Avec Frontier Foundry, notre objectif est de nous appuyer sur notre expérience en matière de collaboration et de création de formidables communautés autour d’un important catalogue de jeux développés en interne, et d’apporter cette expérience à nos partenaires.”

Les premiers jeux du label Frontier Foundry

Struggling (Chasing Rats Games) : un jeu de plateformes en coopération basé sur la physique qui met les joueurs dans la peau hideuse d’une adorable monstruosité au cours d’une aventure bizarre et extravagante – Disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et PC (Steam)

Lemnis Gate (Ratloop Games Canada) : un jeu de tir stratégique au tour par tour qui exploite le pouvoir du temps pour déjouer les adversaires dans une boucle temporelle – Disponible en 2021 sur PS4, Xbox One et PC (Steam)

Projet non annoncé de Haemimont Games

Struggling et Lemnis Gate, les trailers