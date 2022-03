FromSoftware : George R. R. Martin salue le lancement réussi d’Elden Ring

Fier du succès critique de la nouvelle licence du studio japonais FromSoftware, l'auteur George R. R. Martin a souhaité rendre hommage à Hidetaka Miyazaki et ses équipes.

Alors que la presse et les joueurs sont totalement happés par l’action-RPG en monde ouvert du créateur des Souls, George R. R. Martin est revenu sur son implication assez mineure dans le projet : “L’attente est terminée. Après des années de préparation, Elden Ring est sorti la semaine dernière et a pris d’assaut le monde du jeu. Mais ne m’écoutez pas. FromSoftware m’a engagé pour construire leur nouveau monde, donc je peux difficilement prétendre être objectif. Jetez un coup d’oeil à quelques unes des critiques… Une fois dans une génération… chef-d’œuvre… beau et brutal… un monde ouvert somptueux… La musique directement dans les oreilles.”

With this guidance in mind, undertake a new journey with us, Tarnished. Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/DKJ0yWCqiq — ELDEN RING (@ELDENRING) February 24, 2022

Il a ensuite félicité les équipes ayant travaillé sur l’un des jeux les mieux notés de l’histoire : “Bien sûr, presque tout le mérite revient à Hidetaka Miyazaki et à son étonnante équipe de concepteurs qui ont travaillé sur nouveau titre pendant une demi-décennie ou plus, déterminés à créer le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Je suis honoré de les avoir rencontrés et d’avoir travaillé avec eux, et d’avoir joué un rôle, aussi petit soit-il, dans la création de ce monde fantastique et d’avoir fait d’Elden Ring le méga-succès historique qu’il est.”

Elden Ring, le renouveau de l’action-RPG en monde ouvert

Le vaste monde de l’Entre-Terre est a exploré à pied ou en chevauchant Torrent le Destrier Spectral, mais attention aux nombreux dangers qui se cachent aux quatre coins de ce dernier. Elden Ring propose des modes multijoueur coopératif et compétitif. Certains ennemis redoutables peuvent nécessiter l’aide d’autres joueurs pour en venir à bout. Ces joueurs invoqués peuvent rejoindre le jeu pour les vaincre et explorer l’Entre-Terre. Ils peuvent également débarquer dans les mondes des autres et les défier dans un combat à mort pour obtenir de précieuses récompenses.

A noter que les données relatives aux ventes physiques ont confirmé que le nouveau FromSoftware a confortablement dépassé de 26% le précédent plus gros lancement du studio, à savoir Dark Souls 3 en 2016. Ces chiffres n’incluent pas les données sur les ventes numériques, sachant que le marché des jeux en téléchargement a considérablement augmenté depuis cinq ans.