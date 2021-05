Friends : The Reunion sera diffusé sur HBO Max à la fin du mois

Le casting de la série télévisée Friends s'apprête enfin à se réunir dans le cadre d'un épisode spécial avec des anecdotes en tous genres.

Les vedettes de Friends, Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) et David Schwimmer (Ross Geller), vont faire leur retour dans deux semaines sur le plateau d’origine de la comédie, le Stage 24, sur le site des studios Warner Bros à Burbank. De nombreuses célébrités de premier plan participeront à l’émission réunion comme David Beckham, Justin Bieber, BTS (boys band sud-coréen composé de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook), James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

The #Friends reunion will be there for you very soon! https://t.co/UiXl5VwPF7 — Entertainment Weekly (@EW) May 13, 2021

Un teaser pour Friends : The Reunion

Friends : The Reunion est attendu pour le 27 mai prochain. Cette date coïncide également avec le premier anniversaire du lancement de la plateforme de streaming de WarnerMedia. L’épisode spécial devait initialement être l’une des émissions du lancement de HBO Max l’année dernière, mais le tournage a été retardé par la pandémie.

Ben Winston a réalisé l’épisode spécial et en a été le producteur exécutif avec Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane. Il est produit par Warner Bros Unscripted Television en association avec Warner Horizon et Fulwell 73 Productions.