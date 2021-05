Friends : The Reunion se dévoile en vidéo

Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) et Phoebe (Lisa Kudrow) se réunissent pour le plus grand bonheur des fans dans Friends : The Reunion.

La bande-annonce de la plateforme de streaming HBO Max dédiée à Friends : The Reunion montre les acteurs de retour dans leurs appartements new-yorkais, discutant des intrigues emblématiques de la série et se rappelant comment tout a commencé. La bande de copains sera également réuni au Central Perk, le café où Rachel a travaillé pendant un certain temps et où le groupe se réunissait régulièrement pour papoter et refaire le monde. Dans cet épisode spécial, ils ne seront pas dans leur personnage, mais apparaîtront en tant qu’eux-mêmes avec certaines vedettes secondaires de la sitcom, dont Maggie Wheeler (Janice, l’ex de Chandler), James Michael Tyler (Gunther, du café), Reese Witherspoon (Jill, la sœur de Rachel) et Tom Selleck (Richard, l’ex de Monica et le médecin de famille), ainsi qu’Elliott Gould et Christina Pickles, qui ont joué les rôles de Jack et Judy, les parents de Ross et Monica.

THEY ARE GIVING US SO MUCH 😭 #friendsreunion pic.twitter.com/ukNhz1SaZZ — hbomaxPOP | originals (@HBOMaxPop) May 19, 2021

Des célébrités telles que David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Tom Selleck et Malala Yousafzai seront également invitées dans l’émission.

Un trailer pour Friends : The Reunion

Les amateurs de Friends peuvent avoir un aperçu de la prochaine réunion très attendue une semaine avant sa diffusion sur HBO Max.