Friends : The Reunion, le tournage de l’épisode spécial est terminé

L'épisode des retrouvailles de la série télévisée Friends a bouclé son tournage après de multiples reports à cause de la crise sanitaire.

Les acteurs Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller) et Matthew Perry (Chandler Bing) ont retrouvé les décors du Stage 24 de Warner Bros Studio à Burbank, Los Angeles, pendant une semaine à l’occasion du tournage de Friends : The Reunion, un épisode spécial qui sera diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max. Les créateurs David Crane, David Crane et Marta Kauffman ont également participé à cette aventure éphémère.

Bientôt une date de diffusion pour Friends : The Reunion

Contrairement à ce que les fans auraient voulu, il ne devrait pas s’agir d’un nouvel épisode scénarisé mais d’une conversation entre les stars de la série d’origine avec son lot d’anecdotes et de fous rires. C’est pour cela qu’au début les retrouvailles des six amis les plus célèbres de Manhattan étaient envisagées par caméras interposées sur le service de téléconférence Zoom avant que les assouplissements des mesures sanitaires permettent de réunir le casting en chair et en os. Si l’intégralité de la série principale est disponible sur Netflix, aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur la diffusion de l’épisode spécial en France.

Ben Winston est le réalisateur de cette réunion produite par Warner Bros Unscripted & Alternative Television et Fulwell 73 Productions, tandis que les acteurs en sont les producteurs exécutifs. Emma Conway et James Longman sont co-producteurs exécutifs.