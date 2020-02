Friends : les retrouvailles auront bien lieu, sur HBO Max en Mai prochain

Friends est une série culte parmi les séries cultes. Récemment, plusieurs petits indices ici et là laissaient entrevoir la possibilité de retrouvailles entre les différents acteurs, pour le plus grand bonheur des fans. Le projet est aujourd'hui officialisé.

Bien que la série soit arrivée à une conclusion plutôt satisfaisante, et très émotionnelle, il y a maintenant plus de 15 ans, Friends est aujourd’hui encore très populaire. Ces derniers temps, plusieurs rumeurs évoquaient la possibilité que se retrouve. Si vous êtes fan de Friends et que vous attendez ce moment depuis tout ce temps, sachez qu’il va devenir réalité. Et c’est officiel.

Les acteurs de Friends seront bientôt de nouveau réunis

En effet, HBO vient d’annoncer officiellement que, au mois de Mai prochain, les acteurs originaux de la saga culte Friends seront de nouveau réunis. Mais pas nécessairement de la manière dont vous pouvez l’attendre. L’information a été confirmée par Kevin Reilly, directeur du contenu chez HBO Max, par ces quelques mots : “Je pense que vous pourriez appeler ceci ‘Celui où ils se retrouvent tous ensemble’ – nous allons réunir David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un épisode spécial HBO Max qui sera disponible avec tous les épisodes Friends.”

pour un épisode spécial diffusé en Mai sur HBO Max

Malheureusement, comme nous l’avons dit au début de cet article, il faudra se faire une raison. Il s’agira donc pas d’une toute nouvelle saison complète, avec moult épisodes. Il faudra se contenter d’un épisode spécial, et d’un seul, mais réalisé en totale improvisation. Celui-ci sera tourné sur le plateau original, chez Warner Bros. Studio à Burbank. Voilà une jolie petite expérience qu’il sera intéressant de découvrir. D’une part pour le simple fait de retrouver les acteurs emblématiques de la série mais aussi pour la spontanéité qui devrait s’en dégager. Espérons que le résultat soit réussi. Rendez-vous dans quelques mois sur HBO Max.