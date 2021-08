Free Guy : la comédie avec Ryan Reynolds rend hommage à de nombreux jeux

La sortie de Free Guy au cinéma est accompagnée de plusieurs affiches parodiant des jaquettes cultes allant de Super Mario 64 et Street Fighter II à Doom et Grand Theft Auto : Vice City en passant par Minecraft et Among Us ainsi qu'Animal Crossing : New Horizon et Mega Man.

L’acteur canado-américain Ryan Reynolds (Six Underground, The Hitman’s Wife’s Bodyguard, Red Notice) incarne un employé de banque qui découvre qu’il est en fait un simple PNJ, ou personnage non jouable, dans un jeu en monde ouvert. Il décide alors de devenir le héros de sa propre histoire et est déterminé à sauver son monde avant qu’il ne soit trop tard. Jodie Comer (The Last Duel, Killing Eve, Thirteen), Joseph “Joe” David Keery ((Shotgun, Empire, Chicago Fire, Stranger Things), Lil Rel Howery (Good Boys, Clouds, Deep Water), Utkarsh Ambudkar (Brittany Runs a Marathon, Mulan, Godmothered) et Taika Waititi (The Mandalorian, The Suicide Squad, Jojo Rabbit) sont également à l’affiche.

Basé sur une histoire de Matt Lieberman et un scénario de Lieberman et Zak Penn, le long-métrage Free Guy est réalisé par Shawn Levy. Ryan Reynolds, Shawn Levy, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Adam Kolbrenner sont les producteurs tandis que Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine et Michael Riley McGrath sont les producteurs exécutifs.

Une bande-annonce pour Free Guys

Free Guys sera disponible dans les salles obscures dés demain, soit le 11 août prochain.