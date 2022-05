Frank Miller lance sa propre société de comics et ressuscite Sin City

Frank Miller lance sa propre société de comics. Frank Miller Presents éditera des œuvres de Frank Miller ainsi que d'autres de divers créateurs.

Pendant des décennies, Frank Miller s’est fait un nom avec des histoires fortes de comics pour Marvel et DC, sans pour autant oublier son travail original chez des éditeurs indépendants comme Dark Horse. Plus récemment, son roman graphique, coécrit avec Thom Wheeler, Cursed, a été adapté en série TV pour Netflix, et le travail se poursuit dans le monde de The Dark Knight Returns que l’artiste Klaus Janssen et lui avait lancé en 1987. Comme d’autres créateurs de comics avant lui, Frank Miller lance aujourd’hui sa propre société de comics.

Frank Miller lance sa propre société de comics

Frank Miller et l’ancien directeur de DC Dan DiDio se sont associés pour lancer une nouvelle entreprise baptisée Frank Miller Presents (FMP), avec Dan DiDio comme éditeur et Frank Miller en qualité de créateur et de dénicheur de talents, si l’on peut dire. Dans un communiqué, Frank Miller déclare que cette nouvelle société, qu’il bâtit depuis plusieurs mois maintenant, sera “un terreau fertile pour les écrivains et les nouvelles créations… Investir dans des artistes et dans le futur des comics a toujours été l’une de mes véritables passions et aspirations créatives.” Deux à quatre titres devraient être publiés chaque année avec tant des classiques de Frank Miller que du contenu totalement inédit d’autres créateurs, qu’il s’agisse de nouveaux venus dans le monde du comics ou de vétérans. Par contre, si vous espériez que cette nouvelle entreprise puisse être l’occasion de réimpressions du catalogue de Frank Miller, sachez que ce ne sera pas le cas.

Frank Miller Presents éditera des œuvres de Frank Miller ainsi que d’autres de divers créateurs

En parlant de ces classiques, les deux premiers titres de FMP devraient plaire : un retour à Sin City, qu’il avait créé en 1991 et qui fut adapté en deux films coréalisés avec Robert Rodriguez. Ce nouveau comics est intitulé Sin City 1858. Le second comics est une autre suite : Ronin Book Two, suite directe de la mini-série de science-fiction samouraï de 1983 créée avec Lynn Varley et John Costanza.

Les deux titres totalement inédits sont intitulés Pandora et Ancient Enemies. À l’heure d’écrire ces lignes, nul ne sait à quel point Frank Miller est impliqué dans chacune de ces œuvres et les équipes créatives n’ont pas encore non plus été dévoilées. Ces livres seront en tous les cas disponibles avant la fin de l’année, en physique et en digital.