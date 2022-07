Framed, le Wordle pour les férus de cinéma

Framed est une énième variante du jeu désormais culte Wordle. Celui-ci plaira aux fans de cinéma dans la mesure où il est question de trouver un film avec quelques images.

Je suis quelqu’un qui a pris l’habitude de terminer sa journée par une partie de Wordle (dans sa version française) – et du nettement plus difficile Cémantix -. Il y a quelques semaines, j’en ai découvert un nouveau. Si vous êtes comme moi, que vous aimez le cinéma et que vous en cherchez un nouveau, vous pourriez être intéressé(e) par Framed. Le principe est exactement le même, avec une difficulté plus élevée.

Si vous ne connaissez par le principe de Wordle et que vous avez tout de même cliqué sur cet article, outre le fait que vous avez probablement vécu déconnecté(e) ces derniers mois, voici donc de quoi il retourne : Framed vous propose une image tirée d’un film. Vous devez essayer de trouver le titre du film en question. Si vous échouez à votre première tentative, le jeu vous propose une autre image. Ces nouvelles images vous dévoilent davantage d’informations, jusqu’à un maximum de six.

Ainsi, la première image peut vous donner un simple paysage quand la cinquième vous offrira peut-être un personnage ou deux. Comme Wordle et toutes ses variantes, ce jeu de puzzle propose une nouvelle énigme chaque jour.

Contrairement à ses prédécesseurs, et notamment Box Office Game, Framed est assez accessible, pour peu que vous connaissiez les titres anglais des films. Vous n’avez pas besoin d’être en crack du cinéma pour jouer. D’autant que des films très connus sont proposés, comme Monty Python and the Holy Grail, The Dark Knight et The Grand Budapest Hotel.

Que vous soyez doué(e) ou non, que vous ayez ou non une grande culture cinématographique, Framed est une énième variante de Wordle qui pourrait plaire. N’hésitez pas à l’essayer. Et attention à ne pas devenir accro.