Foundation : l’adaptation de la saga d’Isaac Asimov pour Apple TV+

Basée sur la trilogie éponyme d'Isaac Asimov, la série télévisée Foundation d'Apple se dévoile dans une bande-annonce.

Lorsque le révolutionnaire Dr Hari Seldon (Jared Harris) prédit la chute imminente de l’Empire, il s’aventure avec un groupe de fidèles aux confins de la galaxie pour créer la Fondation dans le but de reconstruire et de préserver l’avenir de la civilisation. Enragés par les affirmations d’Hari, les Cleons au pouvoir – une longue lignée de clones d’empereurs – craignent que leur règne inégalé ne s’affaiblisse, car ils sont obligés de faire face à la réalité potentielle de perdre à jamais leur puissant héritage.

Avec Lou Llobell (Voyagers) et Leah Harvey (Fighting with My Family, Les Misérables, Tuesday), cette adaptation de Foundation en série télévisée raconte l’histoire de quatre personnes cruciales qui transcendent l’espace et le temps et doivent surmonter des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le sort de l’humanité. Elle met également en vedette Laura Birn (Tyhjiö, Puhdistus, Eden), Terrence Mann (Blacklist, Instinct, Sense8), Cassian Bilton (Shoal, Seclusion, Surfing) et Alfred Enoch (Murder, Tigers, Sherlock).

Un trailer pour Foundation

Les deux premiers épisodes de la série Foundation seront diffusés le 24 septembre prochain sur Apple TV+, le service de streaming proposant des créations Apple Original.

Dirigée par le showrunner et producteur exécutif David S. Goyer (Batman Begins, Man of Steel), la série Foundation est produite pour Apple par Skydance Television. Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost sont également producteurs exécutifs.